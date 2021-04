Alice Taglioni "reluquée" et "mal à l'aise" : son expérience sordide dans Hélène et les garçons

Alice Taglioni a eu un peu de mal à se faire une place dans notre paysage médiatique. Avant de devenir la comédienne que l'on connaît, la compagne de Laurent Delahousse est passée par quelques étapes pas toujours faciles à assumer. La tête coupée à coup de serpes dans Brocéliande, en 2002, morte dans d'étranges conditions druidiques dans Le pharmacien de garde l'année suivante... sa première apparition à la télévision ? Dans la série AB Productions Hélène et les garçons. Et celle qui jouait l'amoureuse transie de José - incarné par Philippe Vasseur - se serait bien passée de l'expérience.

Je me sentais un peu reluquée

À l'époque, Alice Taglioni n'avait que 15 ans. Comme elle l'a expliqué dans les colonnes du magazine Gala, l'actrice n'avait pas tellement apprécié l'ambiance du tournage de la série de TF1. "Je n'en ai pas un très bon souvenir, raconte-t-elle. Parce que je peux vous dire que, si à l'époque il y avait déjà eu Me Too... je sais que je m'étais sentie un peu mal à l'aise. Je me sentais un peu reluquée. Il faut vraiment dire ce qui est. Du coup, ça ne m'avait pas du tout donné envie de côtoyer ce milieu-là." Heureusement, après avoir fui la cafét et la salle de répèt de ses confrères, elle a décidé de persister dans le monde du septième art.

C'est avec ses premiers petits boulots, hormis son passage dans Hélène et les garçons, qu'Alice Taglioni a trouvé sa voie. "J'ai joué dans des cabarets, des clubs, et ça m'a donné envie de m'exprimer différemment, rappelle-t-elle. Avec la voix et avec le corps. C'est de là qu'est venue, je pense, cette envie de m'inscrire dans un cours de théâtre." En 2021, la comédienne de 44 ans s'apprête à être à l'affiche du nouveau film des frères Foenkinos, intitulé Fantasmes. Tout lui réussit, au travail comme à la maison, où elle profite en paix de son entourage, en attendant la réouverture des salles. "En couple, avec 5 enfants, 3 que j'ai fabriqués et 2 que j'aime comme mes propres enfants, comme mes propres filles, résume-t-elle. Une grande famille, tout ce que j'aime..."

Retrouvez l'interview d'Alice Taglioni dans le magazine Gala, n° 1451 du 1 avril 2021.