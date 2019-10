Alicia Aylies : Canon en robe décolletée, avec deux anciennes ministres

Les lancements des nouveaux parfums Givenchy et Nina Ricci, l'avant-première du film Joker, les défilés Etam et Guy Laroche à la Fashion Week de Paris... Depuis son retour de vacances en Guyane, Alicia Aylies ne s'arrête pas ! Elle était encore de sortie lundi soir. L'ancienne Miss France a fait sensation en robe décolletée auprès de deux ex-ministres.

Mardi 15 octobre 2019, Alicia Aylies s'est rendue au Pavillon Cambon Capucines, situé rue Cambon, dans le 1er arrondissement. Elle a honoré l'invitation de l'AMREF France, oeuvrant pour la santé des communautés africaines. L'association organisait son gala contre l'excision et le mariage infantile sur le continent.

Alicia Aylies lui a apporté son soutien en assistant à l'événement. La jolie brune de 21 ans portait pour l'occasion une ravissante robe bleue décolletée qui lui a valu toute l'attention des photographes. Ces derniers ont également immortalisé les présences de l'ex-Ministre des Sports (sous la présidence d'Emmanuel Macron), ex-escrimeuse championne du monde et championne olympique, Laura Flessel, ainsi que de l'ancienne secrétaire d'État aux Sports (sous la présidence de Nicolas Sarkozy), Rama Yade.

L'actrice Caterina Murino et la présentatrice télé Nadège Beausson-Diagne, accompagnée de son mari Geoffroy Jeff Tekeyan, étaient également de la partie.

Le gala de l'AMREF France était présenté par Sylvère-Henry Cissé et Diara Ndiaye, et animé par la chanteuse K.Zia et le duo Neg'Marrons composé des rappeurs Jacky Brown et Benji.