Alicia Keys : Son fils Egypt a incroyablement grandi !

Alicia Keys et Swizz Beatz ont commémoré, en août 2020, leurs noces d'étain, correspondant à 10 ans de mariage. À cette occasion, les parents d'Egypt et Genesis Ali avaient échangé de belles déclarations d'amour. "Tu es mon rêve devenu réalité !! Tu me fais toujours sourire. Tu me fais rire, réfléchir, grandir, rêver, tu me fais me dépasser et je suis en admiration devant notre amour. 10 ans !!!!!! Ça passe vite parce qu'on s'éclate ! Et parce que c'est vrai, c'est réel et sincère ! Je t'adore !!!", avait déclaré @aliciakeys.

Swizz avait ajouté : "Une décennie d'amour et de vie, wouah (...) Nous ne nous sommes jamais criés dessus en 10 ans, wouah (...) Merci pour tout mon amour (...) tu es tout, mon amour (...) Je nous souhaite 100 ans de plus, Inch'Allah (...) Joyeux 10e anniversaire, Reine Dean". L'homme est aussi papa de deux autres enfants, deux garçons prénommés Nasir et Kasseem Jr. (21 et 14 ans), nés de deux précédentes relations.