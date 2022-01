Alix (Koh-Lanta), son père touché par le cancer : "l'ablation totale est nécessaire", coup dur pour la famille

Après une élimination prématurée dans Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, Alix a fait son retour l'année d'après dans l'édition All Stars du jeu d'aventure, baptisée La Légende. Les téléspectateurs l'ont appréciée pour sa rage de vaincre, sa force physique mais aussi mentale. La jolie blonde incarne une figure emblématique de l'émission de TF1. Et même lorsqu'elle ne joue pas l'apprentie Robinson à l'autre bout du monde, Alix partage son mode de vie avec ses followers sur les réseaux sociaux. Une hygiène qui passe par une alimentation saine, adoptée après un triste événement.

La cuisine "faite maison, non transformée, équilibrée" d'Alix peut parfois faire l'objet de remarques. Alors l'amoureuse de Mathieu, rencontré sur le tournage de Koh-Lanta, Les 4 Terres, s'explique. "Il y a quelques années mon papa s'est fait opérer de son premier cancer, on lui enlève un morceau de côlon puis on fait une DPC = ablation de la tête du pancréas, la totalité du duodénum et souvent du tiers inférieur de l'estomac, confie-t-elle. Les années passent puis suite à cette opération le diabète voit le jour. Dès lors on a dû changer nos habitudes alimentaires et apprendre à gérer la glycémie." C'est donc à ce moment précis qu'Alix a enfilé son tablier pour filer derrière les fourneaux. "Et j'y ai pris goût. Techniques, saveurs, recettes tout y passe", raconte-t-elle.