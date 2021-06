Alix (Marseillais) handicapée et très amaigrie : en larmes, elle raconte l'horreur vécue plus jeune

Avant de devenir la star des Marseillais, Alix Desmoineaux, surnommée Alix DMX sur les réseaux sociaux, a vécu des moments difficiles. Sa grande gueule, elle la doit notamment à son passé. Plus jeune, l'ex-compagne de Benjamin Samat, lui aussi figure emblématique de la télé-réalité, a été handicapée et a subi les railleries de ses camarades. Auprès de nos confrères du magazine Society, elle se souvient.

À l'âge de 13 ans, Alix DMX voit sa vie basculer. Une bactérie rare lui a rongé la hanche, l'articulation et le haut du fémur. L'adolescente est contrainte de filer à l'hôpital, où elle passe neuf mois alitée. À sa sortie, elle est métamorphosée. En effet, la jeune Alix ne pesait plus que 27 kilos !

Alix (Les Marseillais) en larmes : "J'avais une jambe plus haute que l'autre"

En plus de cette inquiétante perte de poids, la candidate de télé-réalité qui a quitté Paris pour s'installer à Marbella a subi les moqueries quant à sa nouvelle apparence. "Pendant quatre ans, une de mes jambes était plus haute que l'autre. Je suis restée plusieurs mois en fauteuil roulant, puis avec des béquilles, raconte-t-elle à nos confrères, en larmes. À l'adolescence, tu te prends des réflexions, t'es l'handicapée de service." Finalement, les médecins lui proposent de remplacer sa hanche malade par une prothèse et Alix DMX peut revivre.

Mais si sa hanche est réparée, une mauvaise nouvelle la brise une nouvelle fois. Alors qu'elle est âgée de 15 ans, une décision du juge pour enfant est prise, elle est éloignée de sa mère. Elle qui avait déjà des relations tendues avec son père se retrouve seule et décide de vivre sa vie. "J'avais les cheveux blond platine, je sortais avec des filles... J'avais besoin que les gens me voient pour autre chose", se souvient la jeune femme. Ce n'est pas tout : elle quitte l'école tôt et enchaîne les petits boulots. En bref, la débrouillardise est son maître-mot. Tout cela est du passé, aujourd'hui la belle Alix, connue pour son combat contre les violences policières, vit dans une superbe villa à Puerto Banus, marina de luxe à Marbella, avec ascenseur intérieur, spa privatif, une piscine ou encore une salle de sport. La belle vie...