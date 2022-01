Alizée et Maggy touchées par la Covid-19 : doux câlin pour des nouvelles de l'isolement

Le sort s'acharne sur la famille, mais il y a visiblement du mieux ! Jeudi 20 janvier 2022, Alizée dévoilait sur les réseaux sociaux qu'elle était atteinte de la Covid-19... et que sa petite fille de 2 ans, Maggy, était également touchée par ce satané virus. Tout va bien, heureusement, pour la chanteuse de 39 ans installée à Ajaccio, dans sa Corse natale. Quelques heures après cette terrifiante annonce, elle a donné des nouvelles rassurantes à l'aide d'une photographie sur laquelle elle tient la main de son enfant.

Je suis encore fatiguée mais tout va bien

"Merci à tous pour vos nombreux messages, écrit Alizée sur cette image réconfortante. Maggy va mieux et moi encore fatiguée mais tout va bien. Pour répondre à vos demandes : Maggy a fait un test salivaire et elle a été super !" Ses abonnés pouvaient effectivement se demander comment le diagnostic de la petite avait été obtenu. En expliquant que la Covid-19 s'était invitée chez elle, la compagne de Grégoire Lyonnet avait dévoilé l'image d'un autotest... qu'elle avait utilisé elle, bien sûr, et non Maggy.

Alizée a mis la chanson entre parenthèses, si ce n'est une apparition surprise au Yoyo Club de Paris en septembre dernier. Professeure de danse, à la tête de deux écoles, elle préparait justement de nouveaux spectacles avec son mari Grégoire Lyonnet quand la pandémie de Covid-19 l'a stoppée en plein vol. Et si de simples mots ne suffisent pas à vous rassurer, l'interprète de Mes courants électriques a pensé à tout. Quelques heures plus tard, le dimanche 23 janvier 2022, elle a révélé un aperçu de sa journée cocooning en filmant son reflet et celui de Maggy dans la cheminée du salon. Un peu de chaleur remet toujours du baume au coeur...