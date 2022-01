Alizée (Pékin Express) opérée pour de vives douleurs : photo et nouvelles après l'intervention

Ce premier mois de l'année s'avère riche en rebondissements pour Alizée et Maxime, duo emblématique de Pékin Express. Le couple a en effet dû faire face à un nouvel imprévu et un nouveau passage à l'hôpital qui s'est soldé par une opération.

Il y a quelques jours, Maxime a fait savoir sur Instagram que son amoureuse avait été prise de vives douleurs au ventre et le diagnostic était rapidement tombé : crise d'appendicite et obligation d'opérer. "Je ne suis pas bien du tout parce que j'ai moi-même fait une crise d'appendicite et à l'époque, il n'y avait pas assez d'anesthésistes ce qui fait que ça a duré et que j'ai fait une péritonite. On va faire en sorte que tout se passe bien. On va penser à biche", avait confié Maxime.

Le coeur déchiré de devoir se séparer de ses deux filles, dont la plus jeune est née il y a tout juste un mois, Alizée avait confié son désarroi sur Instagram. La maman de de Thi-Waï (née le 15 octobre 2020) et Soa-Li (née le 6 décembre 2021) a depuis retrouvé ses deux princesses. Elle est rentrée chez elle.

Dans la journée du samedi 22 janvier 2022, la jolie brune également vue dans l'émission Mamans & Célèbres a donné de ses nouvelles à ses abonnés. La convalescente a partagé une photo de son ventre dans sa story couvert de trois pansements, stigmates de son opération. Ils disparaîtront d'ici peu et Alizée pourra retrouver une vie normale. La jeune maman a également reposté une vidéo de Maxime qui a filmé son retour à la maison et ses retrouvailles avec Thi-Waï, heureuse de revoir sa maman.

Les passages à l'hôpital s'enchaînent malheureusement pour Alizée et Maxime ces derniers temps. Ils avaient été contraints d'y emmener leur fille Soa-Li en urgence après qu'elle a eu des difficultés à respirer. Il s'agissait de glaires de naissance et tout était rapidement rentré dans l'ordre pour la tribu victime d'un incendie dans sa maison en décembre dernier.