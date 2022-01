Alizée (Pékin Express) à l'hôpital : le coeur "déchiré", elle a dû se faire opérer

Victime de grosses douleurs au niveau du ventre et plus particulièrement de l'estomac, Alizée a décidé de se rendre à l'hôpital avec son mari Maxime Langlais le 21 janvier 2022. Rapidement, le verdict des médecins est tombé : la candidate de Pékin Express était victime d'une crise d'appendicite.

Inquiet, Maxime a dévoilé que son épouse allait bientôt devoir subir une intervention chirurgicale. "Je ne suis pas bien du tout parce que j'ai moi-même fait une crise d'appendicite et à l'époque, il n'y avait pas assez d'anesthésistes ce qui fait que ça a duré et que j'ai fait une péritonite. On va faire en sorte que tout se passe bien. On va penser à biche", a-t-il confié sur les réseaux sociaux, soucieux pour la santé de sa femme.

Le 22 janvier 2022, la jolie brune a finalement dévoilé des images de son hospitalisation (voir diaporama). Soulagée et amusée, elle a même partagé les bas de contention qu'elle a été contrainte de mettre après l'intervention. "On adoore !!" écrit la jeune maman, visiblement pas fan de son look post-appendicite.

"En vrai, me séparer de mes bébés quelques jours me déchire le coeur, vivement que je rentre. Mais je sais qu'à la maison, on a le meilleur des papas" a-t-elle ajouté, pressée de retrouver enfin son mari ainsi que ses deux filles Thi-Waï (née le 15 octobre 2020) et Soa-Li (née le 6 décembre 2021). "Tout est ok, merci pour vos messages", a-t-elle fini par ajouter, montrant également que Maxime l'a chouchoutée en lui achetant un très joli bouquet de roses rouges.

C'est une période décidément compliquée pour la jeune femme dont la fille cadette a récemment été transportée en urgence à l'hôpital peu de temps après sa naissance à cause de glaires de naissance. Deux jours avant, un incendie s'était déclaré en pleine nuit dans leur maison et les pompiers étaient intervenus. Espérons que tout rentre rapidement dans l'ordre pour le couple qui a participé à Pékin Express en 2018 et en 2020.