Alizée rayonne à l'étranger : scintillante, elle chante pour un show en Pologne !

Plus de vingt ans après la sortie de Moi... Lolita et son incroyable rayonnement à l'international, Alizée est toujours aussi connue à l'étranger. Le mercredi 24 février 2021, la chanteuse était sur le plateau de l'émission polonaise Jaka to melodia, où elle a interprété son tube ainsi que Ella, elle l'a. Une émission diffusée prochainement en Pologne et à laquelle elle avait déjà participé l'année dernière.

Sur Instagram, Alizée a publié une photo tirée du tournage de Jaka to melodia. On la voit entourée de danseurs, mais comme elle l'a montré en story, l'émission a été tournée sans public, crise du Covid-19 oblige. Malgré tout, pour la star qui s'était retirée de la musique, c'était un luxe que de pouvoir monter sur une scène.