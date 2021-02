Alizée : Un fan délesté d'une énorme somme d'argent, victime d'une arnaque bien rôdée..

Régulièrement, les personnalités alertent leurs abonnés sur les réseaux sociaux pour les mettre en garde contre de possibles arnaques les impliquant. Un fan de la chanteuse Alizée n'a pas eu cette chance et a ainsi été arnaqué d'une grosse somme d'argent - 15 000 euros au total -, rapporte ce jeudi 25 février 2021 le site de L'Est Républicain.

Auprès du journal local, la soeur de la victime a pris la parole pour relater les faits, qui se sont déroulés l'an dernier. Elle a ainsi expliqué que son frère, fan d'Alizée de longue date, était présent sur de nombreux fan-clubs et pages virtuelles autour de la star. Repéré par des pirates du web, il s'est fait avoir en raison de sa fragilité psychologique. "Notre frère est vulnérable. Il a une forme d'intelligence, mais il est très naïf et sort peu. C'est une âme sensible et discrète, avec une vie sentimentale peu développée (...) Quelqu'un s'est fait passer pour la vraie Alizée en créant un faux compte et l'a contacté. Ils ont poursuivi la discussion par WhatsApp. À partir de là, s'est créé un amour virtuel entre mon frère et cette Alizée, qui a fini par lui faire croire qu'elle avait besoin d'argent", a-t-elle expliqué. Dans la vraie vie, Alizée est mariée au danseur professionnel Grégoire Lyonnet et vit en Corse avec sa petite famille.

C'est le début de l'engrenage infernal, les voleurs du web n'ayant ni pitié ni honte. Ils lui demandent alors diverses sommes d'argent via des cartes prépayées et des virements vers des IBAN en Lituanie et au Maroc. "Mon frère était tellement bien manipulé, qu'ils lui ont expliqué comment ouvrir des comptes sur des banques en ligne, type Boursorama, pour faire des virements", précise la soeur de la victime. Certes Alizée a stoppé sa carrière de chanteuse mais elle vit encore confortablement et cela aurait pu mettre la puce à l'oreille du jeune homme...

Gourmands, les voleurs vont encore plus loin et lui assurent qu'elle aurait un héritage de 4,4 millions d'euros en attente grâce à des mines en Afrique et qu'elle doit avancer des frais pour récupérer ce pactole. Un plan élaboré qui va jusqu'à la création de deux sites : l'un pour un notaire en Belgique, l'autre pour une fausse banque. "Mon frère a reçu plusieurs mails de ce notaire dans un langage plutôt soutenu. Ils lui ont soutiré 1 500 euros de frais d'ouverture de dossier", précise sa soeur. La banque flaire des mouvements inhabituels, la famille de la victime s'en mêle et l'arnaque prend heureusement fin. "Justice et gendarmerie sont saisies, avec la mise en place d'une protection judiciaire d'urgence fin 2020, pour empêcher Lilian de dilapider son argent", précise le journal.

Malgré tout, la victime pense que l'interprète de Moi Lolita est aussi une victime dans l'affaire et reste très attaché à la Alizée à laquelle il pense avoir pu parler. "On reste inquiet. On va mettre en place une tutelle renforcée, car on sait que le moindre argent qu'il aura, il lui donnera. Tant qu'il n'aura pas fait son deuil amoureux, il ne pourra pas s'en sortir", a ajouté sa soeur, laquelle souhaite qu'Alizée réagisse publiquement et mette ses fans en garde. Ce qui s'est produit, la chanteuse ayant posté un message en story Instagram alertant ses fans et leur rappelant de ne prendre en compte que ses comptes certifiés sur les réseaux sociaux.