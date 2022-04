Alizée : Tarte à la crème au visage et mots d'amour... sa fille Annily célèbre ses 17 ans en grande pompe !

Dans un an, c'est la majorité ! Fut un temps, Annily Chatelain grandissait à son rythme, à l'ombre du feu des projecteurs, protégée par papa et maman de la sphère médiatique. Désormais adolescente, la jeune femme dévoile librement des bribes de son quotidien sur les réseaux sociaux, notamment les coulisses de son anniversaire. Le jeudi 28 avril 2022, la fille d'Alizée et de Jérémy Chatelain célèbre effectivement ses 17 ans mais, quelques heures avant que l'heure ne soit officielle, elle a regroupé quelques amis afin de souffler ses bougies... quitte à les voir de très très près.

Le temps passe beaucoup trop vite

Sur une vidéo postée sur son compte Instagram, on peut effectivement voir qu'Annily Chatelain a eu droit à une bonne tarte à la crème en pleine poire alors qu'elle s'apprêtait à goûter au dessert. Une petite fantaisie qui n'a rien gâché à la fête, qui devrait se poursuivre ce jeudi en famille. Si l'on ignore le programme de la journée - bien qu'Annily ait pour habitude de se rendre très régulièrement au parc Disneyland Paris -, on sait d'ores et déjà que sa maman est émue aux larmes en de telles circonstances. "17 ans mon amour de ma vie, écrit-elle en ligne, en partageant de nombreux souvenirs mère-fille. Le temps passe beaucoup trop vite... je t'aime plus que tout. Joyeux anniversaire ma fille."