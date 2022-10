Alysson Paradis : Très rare photo de son bébé mystère, le prénom toujours secret ?

Hors de question de se séparer, si tôt, de son bambin. Invitée à assister au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz le 7 octobre dernier, Alysson Paradis a fait le déplacement en compagnie de son deuxième enfant, né le 29 août 2022 - on ignore toujours son sexe et son prénom. Bien sûr, lors de l'évènement, la comédienne de 38 ans n'était pas équipée d'un porte-bébé mais d'une veste de blaser, d'un jean et d'un chemisier blanc. Simple et chic. Et c'est auprès de sa consoeur et amie Elodie Bouchez qu'elle a pris la pose pour les photographes, le jour de la projection du film Amore mio, réalisé par son époux Guillaume Gouix.

Sur les réseaux sociaux, en revanche, Alysson Paradis a partagé quelques souvenirs, capturés à la plage , en compagnie de son deuxième enfant et de sa "soeur", Elodie Bouchez. Ces images, signées Guillaume Gouix, les mettent en scène sur le sable de la plage de Saint-Jean-de-Luz. L'aîné de la famille, en revanche, ne semble pas avoir pris part aux festivités. En couple depuis des années, les deux cinéastes avaient eu un premier enfant, un petit garçon baptisé Marcus, durant l'été 2015.