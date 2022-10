Alysson Paradis à la plage avec son bébé : elle montre son bonheur immense avec Guillaume Gouix

Maman louve

Elle avait vécu une grossesse relativement discrète, s'autorisant par moment à partager à ses fans l'évolution de son baby bump sur Instagram. Elle avait notamment été aperçue avec son homme du côté de Roland-Garros au mois de juin pour assister à quelques matchs. Plus récemment, alors que son fils était déjà né, c'est à l'occasion de la projection du très attendu biopic sur Simone Veil qu'elle partageait un moment de complicité avec Guillaume Gouix. Il s'agissait d'ailleurs de leur première apparition à deux depuis la naissance de leur deuxième enfant. À noter que le couple a déjà accueilli un premier enfant en 2015 : un petit garçon prénommé Marcus.

S'ils sont habituellement très discrets concernant leur aîné, celle qui est apparue cette année au cinéma dans le film Alors on danse de Michèle Laroque acceptait récemment d'en parler dans les pages de Gala. "Je lui répète qu'il doit être lui-même, à la maison, comme à l'extérieur. Qu'il ait et assume ses propres opinions. Par exemple, Marcus adore se déguiser et se battre avec des ninjas imaginaires. Forcément, les autres enfants se moquent de lui au jardin. Je lui dis de ne pas les écouter : s'il a envie de se prendre pour Buzz l'éclair et qu'il voit une pieuvre géante, je l'encourage à tout faire pour nous sauver", avait-elle déclaré.

Une maman protectrice, mais surtout comblée de bonheur avec ses deux enfants et son compagnon dont elle semble folle amoureuse.