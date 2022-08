Alysson Paradis maman pour la 2e fois : la soeur de Vanessa Paradis a accouché, douce photo avec bébé !

Suite à la publication de ce message, Alysson Paradis a reçu de nombreux messages de félicitations, notamment un coeur rouge de la part de Lily-Rose Depp, sa nièce et fille de sa grande soeur Vanessa Paradis dont elle est très proche.

pour l'heure, Alysson Paradis n'a pas encore révélé le prénom de son bébé..

Alysson Paradis a vécu une grossesse relativement discrète, l'actrice évitant de trop multiplier les évènements mondains. Tout juste l'a-t-on vue en juin dernier allant assister à quelques matchs lors du tournoi de Roland-Garros. Elle avait alors pris la pose au Village en compagnie de son amoureux, l'acteur Guillaume Gouix, dévoilant un baby bump de plus en plus visible. Les amoureux vont donc devoir se replonger dans les couches et les biberons tout en redécouvrant les petites joies des nuits blanches... Le couple connaît déjà puisqu'il a accueilli un enfant en 2015, le petit Marcus.

De ce premier enfant, l'actrice n'a jamais trop parlé. Tout juste avait-elle accepté de faire quelques confidences à Gala. "Je lui répète qu'il doit être lui-même, à la maison, comme à l'extérieur. Qu'il ait et assume ses propres opinions. Par exemple, Marcus adore se déguiser et se battre avec des ninjas imaginaires. Forcément, les autres enfants se moquent de lui au jardin. Je lui dis de ne pas les écouter : s'il a envie de se prendre pour Buzz l'éclair et qu'il voit une pieuvre géante, je l'encourage à tout faire pour nous sauver", disait-elle. On imagine qu'elle gardera les mêmes principes d'éducation pour son second enfant.

Cette naissance va sans doute éloigné un peu le couple des plateaux de tournage. Alysson Paradis, soeur cadette de Vanessa Paradis, est apparue cette année au cinéma dans le film Alors on danse de Michèle Laroque. Mais elle ne semble pas avoir d'autres projets pour 2023. Quant à Guillaume Gouix, les téléspectateurs l'ont vu en janvier dernier sur le petit écran dans le téléfilm en deux parties, Les Particules élémentaires.