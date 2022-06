Alysson Paradis, enceinte, dévoile son joli baby bump au bras de son chéri Guillaume Gouix

Alors que les portes de Roland Garros ne vont pas tarder à se refermer, le tournoi parisien de terre battue continue d'accueillir chaque jour des milliers d'amateurs de petite balle jaune. Jeudi 2 juin, lors des demi finales femmes, il fallait par exemple compter sur l'actrice Alysson Paradis. La star, enceinte de son second enfant, était radieuse.

C'est avec un large sourire aux lèvres que la comédienne âgée de 38 ans - un anniversaire fêté le 29 mai, pile le jour de la Fête des Mères ! - a pris la pose au photocall du village de Roland Garros. Vêtue d'une longue robe Lacoste aux couleurs estivales, la jeune femme récemment vue au cinéma dans le film Alors on danse a ainsi dévoilé son baby bump. Un beau ventre rond qui grossit à vue d'oeil et laisse à penser que sa grossesse est bien entamée... Alysson Paradis a posé main dans la main, complice, avec son compagnon l'acteur Guillaume Gouix. Le couple a déjà accueilli un enfant : Marcus, né en 2015.

Le petit garçon est-il prêt à partager ses parents dans les mois à venir ? Ce qui est certain, c'est que ses célèbres parents refusent toujours de le montrer et feront sans doute de même avec leur bébé à venir. "Sa génération va grandir avec des images qui vont circuler et qu'il faut en avoir conscience", avait expliqué en interview Alysson Paradis pour justifier son choix d'opter pour la plus grande discrétion.

En attendant la naissance de bébé, la comédienne et son amoureux profitent tranquillement de la vie. "Une bien belle journée @rolandgarros. Merci beaucoup @lacoste @johannegilbert33 @audreyzeitoun69 les puissantes tenniswomen sur le court pour ces demies-finales Et @atrapenard pour l'indice 50", a commenté Guillaume Gouix sur Instagram. L'acteur du film Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait a été épaté par la qualité de jeu des femmes en lice lors de ces demi finales. Iga Swiatek l'a ainsi emporté contre Daria Kasatkina alors que la jeune américaine Cori Gauff a elle battu Martina Trevisan. Les deux dernières compétitrices s'affronteront samedi 4 juin, dès 15h sur le court Philippe Chatrier.