Amanda Bynes libérée de sa tutelle après 9 ans de combat !

C'est officiellement la fin de la mise sous tutelle de l'actrice Amanda Bynes ! Après neuf longues années d'un combat contre ses addictions, cette dernière a finalement convaincu le juge qu'elle était apte à retrouver son indépendance. Cette décision permettra à la star une totale indépendance sur ses choix personnels et financiers.

L'avocat de la jeune femme, David A Esquidias, a déclaré "Amanda a apprécié l'amour et le soutien de ses fans durant cette période. Elle remercie sa famille de ne jamais avoir abandonné. Maintenant que la mise sous tutelle est terminé, elle regarde l'avenir pour validé son diplôme et vivre sa vie." La star de Ce que j'aime chez toi avait même fait retirer son tatouage au visage en vue de prouver au juge qu'elle avait changé. L'ex ado-vedette peut définitivement souffler et savourer le début d'une nouvelle vie !

Pour rappel, la comédienne avait été mise sous tutelle en 2013 après une suite d'épisodes qui faisaient douter de sa santé mentale. On se souvient notamment qu'elle avait mis le feu devant la maison d'un inconnu. A cette même période, elle avait été diagnostiqué schizophrène et bi-polaire. Elle luttait également contre des addictions aux drogues et à l'alcool. Sur le chemin de la rédemption, Amanda Bynes avait même fini par rencontré un homme en rehab, un certain Paul Michael qui est devenu son fiancé courant 2020. Par ailleurs, investie dans son école de mode la California's Fashion Institute of Design and Merchandising, son avocat, David A Esquidias avait déclaré à People en octobre dernier : '"Amanda a l'âme d'une entrepreneuse. Elle travaille sur des parfums. Elle envisage de lancer une marque, en plus d'une ligne de vêtements."

Dans le long processus qui a permis aujourd'hui à l'actrice de retrouver sa liberté, ce même avocat avait expliqué : "Amanda souhaite mettre fin à sa tutelle car pour elle, sa condition s'est améliorée et cette protection n'est plus nécessaire...Elle vit à côté de la plage, va à l'école et pratique la méditation."