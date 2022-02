Amanda Bynes : Bientôt la fin de sa tutelle ?

Après Britney Spears il semblerait bien qu'une autre actrice habituée des scandales soit sur le point de retrouver la liberté ! Il s'agit d'Amanda Bynes, sous tutelle depuis maintenant 9 ans.

L'avocat de la comédienne David. A Esquibias a expliqué à People qu'"Amanda souhaite mettre fin à sa tutelle car pour elle, sa condition s'est améliorée et cette protection n'est plus nécessaire." Ce dernier a d'ailleurs défendu sa cliente en précisant qu'elle allait bien et menait une vie saine : "Elle vit à côté de la plage, va à l'école et pratique la méditation." En effet, la jeune femme s'investirait beaucoup dans son travail à l'école de mode California's Fashion Institute of Design and Merchandising et son avocat avait estimé en octobre dernier pour People qu'"Amanda a l'âme d'une entrepreneuse. Elle travaille sur des parfums. Elle envisage de lancer une marque, en plus d'une ligne de vêtements."

Ça fait aujourd'hui plusieurs années que l'actrice de 35 ans est sous la tutelle de ses parents mais cette fois elle bénéficiera de leur soutien en vue de retrouver son indépendance. Une première audience aura lieu le 22 mars prochain. Un premier rapport de santé réalisé en 2021 avait estimé légitime la demande de l'actrice. Cette décision mettrait fin à de nombreuses années de luttes avec ses parents où la jeune femme cherchait à convaincre de sa capacité à s'assumer. Encore début 2020, la mère de l'actrice jugeait dangereux de mettre fin à cette mise sous tutelle.

La comédienne, vue dans la série Ce que j'aime chez toi et les films Hairspray et She's the Man, avait connu une longue période de détresse et d'addiction à la drogue et à l'alcool. En 2013 elle avait été diagnostiquée schizophrène et avait mis le feu devant la maison d'un inconnu. Comme un symbole, la jeune femme avait même retrouvé l'amour en la personne de Paul Michael, rencontré en rehab. Les deux tourtereaux avaient annoncé leur fiançailles en 2020 le jour de la Saint-Valentin.