Amanda Bynes retire son tatouage sur le visage... avant sa guerre pour être libérée de sa tutelle !

La santé mentale d'Amanda Bynes inquiète ses fans. L'actrice semble pourtant en pleine possession de ses moyens. Elle continue de les tenir informés de son actualité et leur a fait part d'un gros changement...

Amanda Bynes compte plus de 67 000 abonnés sur Instagram. Elle y poste de courtes vidéos d'elle et en a mise en ligne une nouvelle cette semaine. L'ex-héroïne des séries All That et The Amanda Show s'est filmée et a montré son visage au tatouage estompé. Amanda a ainsi révélé à ses followers qu'elle suivait un traitement au laser pour effacer le dessin.