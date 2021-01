Amanda Bynes rappeuse : son nouveau projet farfelu avec son fiancé

Cette publication confirme ici qu'Amanda Bynes et son homme, Paul Michael, sont toujours ensemble. Ils s'étaient brièvement quittés en mars 2020 avant de réapparaître ensemble plus tôt dans le mois. Aussi, leurs biographies Instagram respectives affichent la phrase suivante : "fiancé(e) à mon amour".

Amanda Bynes et Paul Michael s'étaient rencontrés dans un programme de désintoxication, à la fin de l'année 2019. L'actrice de 34 ans et son homme se sont fiancés le 14 février 2020 et devraient se marier dans quelques mois.

Amanda Bynes semble être prête à relancer sa carrière, après avoir été diplômée en juin de l'école de mode California's Fashion Institute of Design and Merchandising. "Amanda a l'âme d'une entrepreneuse. Elle travaille sur des parfums. Elle envisage de lancer une marque, en plus d'une ligne de vêtements", avait annoncé son avocat, Me David Esquibias à People, en octobre dernier.