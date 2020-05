Amanda Bynes enceinte ? Son fiancé l'affirme, son avocat dément...

Le monde aura-t-il droit à une nouvelle génération de Bynes ? Difficile à dire. Amanda, dont la grossesse avait été annoncée sur les réseaux sociaux, ne semble pas sur le point d'accoucher. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocat David Esquibias à la chaîne américaine Fox News. "Elle n'est pas enceinte et elle n'a pas été prise en charge par un centre de désintoxication, précise-t-il. Elle s'est confinée dans un endroit sûr et tout va bien pour elle. Toutes les informations qui affirment qu'elle souffre d'addiction à la drogue ou à l'alcool sont complètement fausses. Elle cherche juste le meilleur traitement pour soigner sa santé mentale."

C'est avec étonnement que nous apprenons qu'Amanda Bynes n'attend pas un heureux évènement... puisque c'est le futur papa, en personne, qui en a parlé sur les réseaux sociaux avec moult précisions. Le 17 mars dernier, Paul Michael avait effectivement partagé plusieurs photographies du couple qu'il forme avec la comédienne en concluant le tout par une échographie et la mention "Bébé en pleine création". Une nouvelle qui tombait juste après un millier d'allers-retours, de séparations et de malentendus. Un peu plus tôt, il affirmait au magazine In Touch Weekly que, quoi qu'il arrive, elle resterait sa meilleure amie. Girlfriend, fiancée, maman... on a du mal à suivre.

Pas de bébé ni de mariage

Juste avant de se séparer, puis de rabibocher, les amoureux avaient décidé de se fiancer. Paul Michael s'était rendu sur Amazon, économies en poche, pour commander une bague afin de demander Amanda Bynes en mariage. Une cérémonie qui n'arrivera pas de sitôt, bébé ou non, puisque la mère de l'actrice – Lynn Organ, sa tutrice légale – a le pouvoir de s'opposer à cette union. Or, dans la mesure où le jeune homme est un ancien alcoolique sans emploi, elle compte bien tout faire pour ruiner leurs plans...