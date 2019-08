Amanda Knox : L'ex-étudiante condamnée pour meurtre s'est mariée en secret

Amanda Knox est une petite cachotière. Alors que son mariage avec Christopher Robinson devait avoir lieu en février 2020, il s'avère que le couple est déjà uni aux yeux de la loi ! En cause, une bête histoire de problèmes administratifs qui a poussé les deux tourtereaux à sauter le pas un peu plus tôt que prévu du côté de King County, dans l'Etat de Washington. "On a rempli les papiers pour être légalement mariés le 1e décembre 2018, par rapport aux taxes et aux assurances, confesse le couple auprès d'E! News. Mais nous n'avons pas encore célébré le mariage avec nos proches. Honnêtement, ce sont nos affaires et celles de personne d'autre, et ça ne devrait être choquant pour personne puisque nous vivons ensemble depuis des années."

C'est notre problème et celui de personne d'autre

La cérémonie familiale se déroulera finalement le 29 février 2020. La jeune femme de 32 ans avait d'ailleurs annoncé les réjouissances à la fin de l'année 2018 en partageant une vidéo de la demande lunaire de son partenaire. Christopher Robinson avait posé le genou, au milieu d'un décor digne d'un film de science-fiction, sur le plancher de leur domicile situé à Seattle. "C'était un dimanche soir tout à fait normal, quand tout à coup..." s'amusait la future épouse sur son compte Instagram.