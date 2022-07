Amanda Lear, femme ou homme ? "Le genre est une manière d'emprisonner les gens..."

Il n'y a pas à contester : Amanda Lear est l'une des icônes françaises par excellence. Peintre, chanteuse, chroniqueuse, actrice ou animatrice, la star a multiplié les casquettes. Un succès qu'elle doit en grande partie à son talent mais également aux mystères qu'elle continue d'entretenir à son sujet. Son âge pour commencer, à l'image d'Arielle Dombasle. Impossible de connaître l'année exacte de sa naissance. Si elle affirmait en 2020 avoir 73 ans, d'autres indices parlant, comme son site officiel, lui donnent des âges différents.

Ce n'est pas le seul détail de la vie d'Amanda Lear sur lequel les fans souhaiteraient enfin connaître l'exacte vérité. Pendant très longtemps, et c'est parfois toujours le cas, l'ancienne muse du peintre espagnol Salvador Dalì a fait l'objet de rumeurs concernant sa sexualité. Nombreux ont été ceux à la soupçonner d'être un homme. Là où beaucoup de femmes s'offusqueraient de telles idées à leur sujet, c'est loin d'être le cas d'Amanda Lear !

Dans un long entretien accordé au magazine Le Point en kiosque ce jeudi 21 juillet, Amanda Lear est revenue sur le sujet sans lequel, elle l'admet, sa vie n'aurait sans doute pas été la même : "Il y a quarante ans, la vie sexuelle, le 'ni homme ni femme', intriguait beaucoup, on commençait à découvrir tout cela, mais cette rumeur m'a servie. À l'époque, toutes les belles filles mannequins étaient chanteuses, dès qu'une fille était jolie, elle pouvait lancer un disque ! Du coup, il n'était pas facile de sortir du lot."

Amanda Lear a donc préféré surfer sur la vague pour se mettre en avant. Une idée de génie : "Plus on parlait d'Amanda Lear, plus les journaux sortaient des scoops sur ma sexualité. J'ai appris cela de Salvador Dali : l'âme du business, c'est la publicité !" A voir le succès qu'elle a rencontré, elle a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Et qu'importe l'orientation ou le sexe d'une personne, Amanda Lear est formelle : "Le genre est une manière d'emprisonner les gens dans une catégorie. Vous êtes hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, transsexuels, je m'en fous. On est tous des êtres humains !" Le meilleur mot de la fin.