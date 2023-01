Amandine Pellissard : Comment elle cache ses vidéos X (réalisées dans le salon) à ses huit enfants ?

Star de l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard a huit enfants avec Alexandre : Léo, 15 ans, Léna, 9 ans, Alina, 8 ans, Louna, 7 ans, Adam, 5 ans, Charles, 4 ans, Hector, 3 ans, et Octave, 2 ans. Reconverti dans le X depuis peu, le couple a dévoilé les différentes prestations pornographiques qu'ils réalisent lors d'une vidéo partagée par Jeremstar. Face au Youtubeur, Amandine Pellissard et son époux ont expliqué comment ils dissimulaient leur "nouveau job" à leurs enfants. "Allez, allez faut être productif quand les enfants ne sont pas là parce qu'on a énormément de demandes ! Tu te doutes bien qu'on ne peut pas travailler quand il y a les enfants à la maison donc bon on est productifs à mort" indique d'emblée la jeune femme, qui accueille le Youtubeur en petite tenue légère.

"On a même du mal à être à jour dans les demandes parce qu'il y en a trop donc dès qu'on est tous seuls on y va !" s'exclame-t-elle, tout en allant chercher des accessoires coquins pour sa prochaine vidéo porno. "Mais c'est caché sous le canapé où les gosses regardent les dessins animés !" s'amuse Jeremstar, un peu choqué de voir tous les accessoires du couple. "Mais donc vous faites vos vidéos quand les gosses sont à l'école, c'est ça le concept ?" demande Jeremstar, "Oui ou quand ils dorment le soir" confie Amandine, "On bosse quand les gosses dorment on bloque la porte, quand on est tranquilles au salon".