Amandine Pellissard de nouveau enceinte et star du X : révélations sur l'avenir de sa carrière durant sa grossesse

Le 9 mars dernier, après plusieurs jours de rumeurs sur le sujet, Amandine Pellissard a confirmé qu'elle était à nouveau enceinte. Une heureuse nouvelle que la maman de huit enfants révélée dans Familles nombreuses, la vie en XXL n'attendait plus en raison des multiples fausses couches dont elle a été victime dans le passé. "Depuis le temps qu'on l'attend, on a essayé, mais ça ne marchait pas. On avait laissé tomber, on avait oublié, on vient tout juste de l'apprendre, il y a une semaine", a expliqué son mari Alexandre dans l'émission La BeamTV avec David Barbet. Les Pellissard devraient donc accueillir un neuvième bébé au sein de leur tribu bien remplie dans les prochains mois.

Mais l'arrivée de ce nouveau membre sera-t-il compatible avec l'activité dans le X dans laquelle se sont reconvertis Amandine et Alexandre ? Au départ, la jeune femme qui va bientôt avoir 37 ans envisageait de faire "une petite pause" et prendre un congé maternité. Mais dans un nouveau live réalisé samedi 11 mars sur Tiktok, elle n'a pas tenu le même discours.

S'il n'y a pas de souci particulier...

En effet, Amandine Pellissard semble ne plus voir aucun inconvénient à produire du contenu porno tout en étant enceinte. "On ne sait pas ce qu'on va faire. Enfin si, on sait. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison qu'on arrête. On verra au fur et à mesure de la grossesse. S'il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas prohibé d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, sauf contre-indication", a-t-elle rappelé.