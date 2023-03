"Je reconnais que c'était limite..." : Amandine Pellissard star du X, elle fait un choix capital pour préserver ses enfants

Accusés de négliger leurs enfants en raison de leur reconversion extrême, Amandine Pellissard et son époux Alexandre se sont fait de nombreux ennemis. Bien décidés à maintenir leur nouvelle activité et ce, peu importe les insultes et les signalements anonymes, les tourtereaux ne comptent pas arrêter de produire des contenus érotiques et pornographiques. Néanmoins, ils ont tenu à régler un léger problème qui faisait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

C'est lors d'un live TikTok diffusé récemment, que la mère de 8 enfants révélée dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, est revenue sur le fait que des photos de famille (y compris de ses enfants) étaient visibles en toile de fond lors de leurs tournages pornographiques. Consciente que cela peut poser de graves problèmes, la nouvelle star du X a annoncé que ces dernières seraient désormais retirées du décor. "Maintenant, je floute tout !", a-t-elle lâché, on ne peut plus catégorique. Lors d'une interview accordée au magazine Public et publiée en février 2023, la mère de famille avait déjà évoqué ce sujet. "Quant aux photos de famille, je reconnais que c'était limite... J'ai décidé de les flouter quand nous filmons nos contenus", assurait-elle alors.

Une histoire qui va très loin

Il faut dire que le couple n'a pas le droit à l'erreur. Déjà très critiqué pour avoir opéré ce virage à 180 degrés, les amoureux subissent insultes et critiques depuis déjà plusieurs mois. Le 15 février 2023, alors qu'elle était en séjour à Paris avec l'une de ses filles, Amandine Pellissard a notamment reçu un appel de son mari l'informant que la police était chez eux. Suite à un signalement anonyme pour maltraitance sur enfants, toute la tribu a donc été auditionnée.

"Choqué" et à la fois très énervé, le couple avait alors décidé de pousser un énorme coup de gueule sur Instagram. "Des courriers anonymes ont été envoyés au procureur disant que suite à notre reconversion, soit disant qu'on enferme nos enfants à clé dans leurs chambres la nuit ! (...) Là en fait ce sont juste des haters qui se cachent derrière leurs écrans et qui font des lettres anonymes adressées au procureur de la République ! C'est très grave ! Nos enfants ont été choqués par les questions qu'on leur a posée !", s'indignait-elle alors.