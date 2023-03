Amandine Pellissard enceinte : la grosse intervention qu'elle compte subir et qu'elle assume

La nouvelle n'a pas été un secret bien longtemps pour la communauté d'Amandine Pellissard. L'ancienne candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) est de nouveau enceinte et devrait ainsi accueillir son neuvième enfant dans quelques mois. Un bonheur Alexandre et elle qui ont dû faire face à des fausses couches par le passé. Mais après l'accouchement, la jeune femme a pris une grande décision.

Pour une surprise... Amandine Pellissard était persuadée qu'elle ne tomberait plus jamais enceinte. "Si ça ne marche plus, c'est que la machine à bébé elle est cassée. On croit au destin, ça ce n'est pas le problème. Après on a déjà eu huit enfants, je pense que le destin nous a déjà bien gâtés !", confiait-elle notamment à ses abonnés en août dernier. Pourtant, Alexandre et elle ont récemment découvert que la mère de famille de 36 ans attendait un bébé. Une grossesse qui a débuté il y a près d'un mois semble-t-il. Si au départ, elle avait assuré qu'elle mettrait ses activités dans le X de côté durant neuf mois, elle a finalement fait machine arrière rapidement. Mais en ce moment, c'est surtout sa nouvelle aventure familiale qui suscite la curiosité.

Une grande décision

Proche des personnes qui la suivent, Amandine Pellissard a une fois de plus organisé un live sur Instagram pour répondre aux questions de ses abonnés. Et elle a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue. Elle a en effet révélé qu'après cette grossesse, elle souhaitait se faire ligaturer les trompes. "Il y a un délai légal de réflexion de quatre mois donc il faut faire une demande pendant la grossesse pour le faire après l'accouchement. C'est quelque chose que je veux faire, parce que je ne veux pas mettre de stérilet. La pilule, je ne peux pas comme je suis fumeuse, j'ai plus de 30 ans et que j'ai en plus des problèmes de circulation sanguine. Je n'ai plus aucun médecin qui veut me la prescrire, même micro-dosée", a-t-elle confié. Un choix pour lequel elle peut compter sur le soutien d'Alexandre. Elle a également précisé que désormais, l'intervention n'était plus irréversible.