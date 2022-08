"La machine à bébé est cassée" : Amandine Pellissard cash sur une éventuelle 9e grossesse

Elle est l'une des stars du docu-réalité de TF1 Familles nombreuses, la vie en XXL. Amandine Pellissard partage devant les caméras mais également sur les réseaux sociaux son quotidien avec son amoureux Alexandre et leur huit enfants. Au cours d'un live diffusé sur Instagram dimanche 31 juillet 2022, le couple a été questionné sur un sujet sensible : une éventuelle neuvième grossesse. Sans filtre, les jeunes parents répondent.

Une question qui a dû toucher Amandine Pellissard. Surtout qu'un an plus tôt, en juillet 2021, elle révélait avoir fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte et se réjouissait d'agrandir la famille. Bien décidée à accomplir son rêve, elle avait indiqué vouloir un nouveau bébé. Depuis, pas de grossesse à l'horizon... C'est alors que lorsqu'un internaute lui demande où en est le sujet, elle se livre sans tabou. "Si ça ne marche plus, c'est que la machine à bébé elle est cassée", confie-t-elle, visiblement déçue. Et de poursuivre : "On croit au destin, ça ce n'est pas le problème. Après on a déjà eu huit enfants, je pense que le destin nous a déjà bien gâtés !" Enfin, c'est sur le ton de l'humour qu'Amandine Pellissard a conclu. "C'est pour ça que je suis jamais tombée enceinte depuis le huitième, c'est parce qu'on arrive pas à l'avoir parce qu'il est là en fait", lâche-t-elle en pointant son amoureux Alexandre.

Quelques temps plus tôt, la star de TF1 avait évoqué ses difficultés à devenir maman pour la neuvième fois. "Moi je me dis que mon corps est quand même cabossé, mine de rien j'ai quand même eu huit enfants assez rapprochés donc c'est peut-être sans doute pour cela que ça prend plus de temps maintenant", avait-elle déclaré à Jordan de Luxe en avril dernier. Toutefois, pas question pour elle d'abandonner son rêve ! "Je ne lâche jamais l'affaire", avait-elle poursuivi. Et, comme à son habitude, elle avait ajouté une pointe d'humour à ce sujet très sérieux, indiquant vouloir appeler ce futur bébé "Désiré" tant il se fait attendre. Petit clin d'oeil à son fils Octave, nommé ainsi en raison de sa place de huitième dans la famille !