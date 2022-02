Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Le clan s'agrandit ! Grande annonce en images...

C'est à croire qu'il y avait encore de la place au sein de la famille Pellissard ! Ce samedi 12 février 2022, la maman Amandine a fait une belle surprise à ses huit enfants en adoptant un nouveau membre. C'est un petit chiot tout juste âgé de deux mois qui a rejoint sa grande tribu. L'animal qui a tout l'air d'être un bébé staffie a hérité du prénom Seven et remplit déjà de joie tout le monde.

En story Instagram, Amandine Pellissard a partagé une vidéo des présentations officielles entre Seven et les enfants. Cris de bonheur et grande excitation étaient au rendez-vous. De quoi forcément impressionner l'adorable boule de poils qui n'osait plus bouger d'une oreille. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a donc dû prendre les choses en main et le rassurer avec un peu d'eau et de la nourriture pour qu'il commence à se sentir à l'aise. Nul doute qu'il trouvera toutefois très vite ses repères. Seven aura par ailleurs l'embarras du choix lorsqu'il s'agira de recevoir des papouilles parmi tous ses maîtres.

Cela faisait un petit moment qu'Amandine Pellissard et son mari Alexandre souhaitaient agrandir la famille. Mais au départ, c'est un neuvième enfant qu'ils avaient pour ambition d'accueillir dans leur foyer. Le couple a malheureusement vécu un drame au cours de l'été 2021. Alors qu'elle avait annoncé être enceinte, Amandine Pellissard a quelques jours plus tard révélé avoir fait une fausse couche à 13 semaines de grossesse "suite à une anomalie placentaire". Une nouvelle dévastatrice pour la jeune femme. "Le soleil se couche sur moi, comme ce rêve qui s'est éteint... Cette soupape de sécurité qui est d'attendre trois mois pour souffler, se projeter, y croire n'aura malheureusement pas été la notre... Cette grossesse tant espérée, ce bébé que nous attendions comme une évidence...", confiait-elle, bouleversante. Heureusement, dans cette épreuve, Amandine Pellissard a pu compter sur le soutien des siens. "Les enfants sont solaires, permettent de tenir..." Et désormais, il y a Seven qui lui apportera un peu d'amour en plus.