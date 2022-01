Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Mélodrame concernant son mari, elle en prend pour son grade

Lorsqu'elle ne fait pas entrer les caméras de Familles nombreuses, la vie en XXL chez elle, Amandine Pellissard continue de partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Cette maman de huit enfants est la star du programme de TF1, avec son mari Alexandre. Le couple entretient une relation complice qui est parfois jugée autrement par certains téléspectateurs...

Mercredi 19 janvier 2022, Amandine Pellissard et son amoureux se livraient aux internautes lors d'une vidéo en live sur Instagram. L'occasion pour les heureux parents d'échanger avec leurs fidèles abonnés, mais aussi d'essuyer quelques critiques et autres remarques mal placées. C'est ainsi que l'un d'entre eux estime que la jeune femme devenue blonde traite mal l'homme qui partage sa vie. "Pourquoi toujours le rabaisser ?", écrit alors l'internaute. La réponse de la jeune maman ne s'est pas fait attendre : "Allez, le mur des lamentations..."

Une première réaction agacée qui a laissé place à de fausses larmes et une scène où elle mime des coups donnés à son chéri Alexandre. Puis, dans la foulée, Amandine Pellissard répond avec un peu plus de sérieux à ces quelques mots inattendus. "Vous savez, ce genre de mélodrame me fait rire", lance-t-elle alors face caméra. De son côté, Alexandre semble du même avis.

Rappelons que le couple est plus soudé que jamais. Les amoureux ont l'habitude de partager leur vie quotidienne à la télévision ou sur les réseaux sociaux, les bons comme les moins bons moments. En décembre dernier, la jeune femme s'était déjà fâchée, toujours en live sur Instagram. "42 ans et je lui ramasse toujours ses caleçons et ses chaussettes tous les matins. Je n'en peux plus. Vous trouvez ça normal ?", s'était agacée la belle de 34 ans, indiquant que cette situation pourrait les "mener au divorce".

Un petit coup de colère qui ne représente qu'une toute petite partie de leur vie de couple. Le reste du temps, Amandine Pellissard et Alexandre s'affichent amoureux, complices et épanouis, comme lorsque l'heureux papa a pris la décision d'adopter officiellement Léo, le fils de 15 ans de sa moitié !