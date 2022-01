Amandine Pellissard "rajeunie" : elle dévoile un nouveau look et fait sensation

Brune, blonde, rousse, mèches rouges... Amandine Pellissard est certainement passée par tous les styles capillaires ces dernières années. Et la vedette de Familles nombreuses, la vie en XXL a toujours autant envie de changer. En effet, au cours du week-end, elle a encore une fois fait un saut chez le coiffeur pour adopter un nouveau look. Cette fois-ci, la maman de huit enfants a opté pour des extensions de cheveux posées sur une coupe au carré à la couleur blond foncé.

"Perso je suis fan !!", s'est-elle enthousiasmée en légende d'une photo d'elle dévoilant le résultat. Et de souligner : "Oui les extensions peuvent aussi jouer sur le volume et l'épaisseur et pas seulement les longueurs." Très satisfaite, Amandine Pellissard espère désormais "adopter ce nouveau look pour longtemps". "Didine est contente", a-t-elle résumé en remerciant les deux professionnels qui se sont occupés d'elle au salon de coiffure.

Il ne restait plus à la jeune femme que de connaître l'avis des internautes. Souvent critiques à son sujet et autour de son quotidien, comme lorsqu'elle a confié offrir pas moins de 24 cadeaux pour Noël à son aînée, ils ont cette fois complètement approuvé son changement d'allure. "Vous êtes magnifique", "Tu es canon", "Très jolie ! Je valide", peut-on lire. Beaucoup estiment par ailleurs que ce look l'a "rajeunit" et lui donne "un coup de jeune". Un autre internaute lui a même trouvé "un petit air d'Angelina Jolie". Carton plein donc pour Amandine !