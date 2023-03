Amandine Pellissard, son bébé en danger ? Elle n'a pas arrêté une terrible addiction alors qu'elle est enceinte

Voilà encore une révélation qui risque de faire grandement parler d'elle... Depuis qu'Amandine Pellissard et son mari Alexandre se sont reconvertis dans le X, ils sont sous le feu des critiques et ont même reçu une visite surprise de la police en février dernier. Mais maintenant qu'elle est à nouveau enceinte, la mère de famille va devoir revoir son quotidien et s'adapter au mieux pour la santé de cette neuvième petite tête blonde. Lors d'un récent live Instagram, elle a raconté être "sous haute surveillance" en raison de son traitement quotidien à base de méthadone. Mais celle qui s'est fait connaître dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL va aussi devoir corriger certaines mauvaises habitudes...

En effet, Amandine Pellissard n'a jamais caché être une très grosse fumeuse. Pour elle, arrêter la cigarette durant sa grossesse est donc une mission quasi impossible. Le mercredi 15 mars 2023, elle a répondu sans tabou aux interrogations de ses abonnés Instagram et a révélé qu'elle ne comptait pas forcément se forcer à arrêter le tabac. "Je réduis... Je suis une grosse fumeuse de base, donc quand je suis enceinte, j'essaye de réduire au maximum pour arriver : soit à un arrêt complet, soit à très peu, genre 2/3 par jour", a-t-elle expliqué dans un premier temps.

Il vaut mieux en fumer 2/3 par jour...

Honnête comme à son habitude, la maman de Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave a ensuite fait le compte-rendu de l'une de ses visites médicales. "Ma sage-femme m'a toujours dit : il vaut mieux en fumer 2/3 par jour et ne pas être à 24 de tension que de se stresser parce que tu es en manque de nicotine et en manque de clopes. J'ai essayé d'arrêter avec plein de trucs, après c'est vrai que c'est compliqué...", a-t-elle révélé avant de préciser : "Là, je suis contente, je suis passée en dessous de 10. J'en fume 7/8 là".

Une révélation qui a évidemment fait bondir de nombreux internautes, surtout que, pour l'instant, Amandine Pellissard ne compte pas non plus arrêter ses nouvelles activités professionnelles.

Pour rappel, fumer en étant enceinte augmente les risques de fausses couches, d'accouchement prématuré ou de faible poids du bébé à la naissance. Ce dernier peut également être dépendant de la nicotine dès sa naissance...