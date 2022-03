Amarande est morte

Triste nouvelle dans le monde du théâtre français ce lundi : la comédienne Amarande (de son vrai nom Marie-Louise Lucie Chamarande) s'est éteinte vendredi dernier à l'âge de 88 ans. Entourée de sa famille et de ses proches, elle est partie "paisiblement", après une longue carrière dans l'art et notamment sur scène. Spécialisée dans le théâtre de boulevard, elle avait notamment participé de très nombreuses fois à l'émission Au théâtre ce soir dans les années 70.

Parisienne, avec une gouaille typique de la capitale, elle était pourtant arrivée assez tard au théâtre. Veuve du père de son premier enfant puis abandonnée par son second mari, elle avait d'abord exercé de nombreux petits boulots avant d'oser monter sur une scène. Dans ses premières expériences, on compte une pièce avec Mireille Darc,Philippe Noiret et Bernard Blier. Excusez du peu !

Le déclic, immédiat, la propulsa à la télé, sur Antenne 2, où elle fit les meilleures audiences de l'émission Au théâtre ce soir, qui proposait des pièces de théâtre filmées. Le 28 octobre 1977, alors qu'elle jouait dans la pièce L'école des cocottes, 77% des téléspectateurs étaient en train de la regarder ! Un score incroyable, qui s'est reproduit plusieurs fois tant le public aimait ses pièces et cette façon de parler le "titi parisien".

Populaire, l'actrice avait aussi joué dans quelques films mais était vite revenue à ses premières amours, la scène. D'ailleurs, elle avait même écrit des pièces et les jouait en province, où son accent de la capitale faisait fureur. Très attachée aux petits villages, elle avait raconté au Point qu'un maire d'un petit hameau du Midi avait donné son nom à une salle des fêtes !

Amoureuse du sport, notamment du football et du rugby, cette infatigable actrice ne s'est jamais arrêtée et continuait encore il y a quelques années à monter sur scène, notamment avec son fils Sylvain. Très proche du scénariste et journaliste Guillaume Hanoteau, elle avait même provoqué son divorce avec l'actrice Alice Sapritch, alors qu'ils n'ont jamais été en couple par la suite.

"Ça a été terrible", avait raconté Amarande au Point. "Alice m'en a voulu terriblement, mais il ne s'est rien passé entre nous, il dormait sur le canapé du salon, et cela a duré pendant vingt ans. Je n'étais pas cultivée, il était mon cerveau, et moi, je lui servais de maman. La mère d'un monsieur qui avait trente-cinq ans de plus que moi, vous imaginez ?" Une comédienne différente des autres, une femme comme on n'en fait plus !