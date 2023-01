Amaury Leveaux en route pour le mariage : il annonce ses fiançailles avec sa sublime compagne Ksenia

L'année 2023 commence très bien pour l'ex-nageur de 37 ans Amaury Leveaux, puisqu'il vient de demander sa compagne Russe Ksenia Tkachenko en mariage. Une proposition acceptée, bien évidemment. "Un million de fois 'Oui'", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, tout en partageant un adorable cliché de son couple, devant de sublimes montagnes enneigées. "Félicitations ! Beaucoup de bonheur à tous les deux", "Soyez heureux", "Meilleurs voeux", lisait-on dans l'espace réservé aux commentaires.

C'était au début de l'année 2022 que l'ex-sportif officialisait son couple. "Ma seule et unique, mon complice, mon amour, ma meilleure amie, ma petite amie, mon âme soeur, jusqu'à l'infini et au-delà. Ksenia Tkachenko, je t'aime tellement", écrivait-il sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 135 000 abonnés, en partageant trois sublimes photos de lui et sa compagne. Mon amour, je t'aime aussi", lui répondait-elle avec une farandole de coeurs.