Florent Manaudou de mariage dans un décor de rêve, sa fiancée Pernille dégaine une robe très sexy

Florent Manaudou fait partie du paysage des nageurs français les plus talentueux et les plus sexy. Mais toutes celles qui pensaient un jour pouvoir vivre une belle histoire avec le champion se sont fait une raison. S'il a connu des périodes de célibat après avoir partagé la vie de Fanny Skalli, Ambre Baker et Alizé Lim (en couple avec Tony Parker désormais), Florent Manaudou n'est plus un coeur à prendre. Le sportif de 32 ans a été touché puis coulé par le charme et la beauté de Pernille Blume, qu'il a eue comme coéquipière au cours de sa carrière.

Entre les deux, Cupidon a vite fait son travail. Sans même prendre le temps d'annoncer la fin de sa relation avec la joueuse de tennis Alizé Lim, Florent Manaudou officialisait sa relation avec Pernille Blume le jour de la Saint-Valentin en 2020. Deux ans plus tard, les tourtereaux nagent toujours en plein bonheur. Dans quelques mois, ils devraient même se passer la bague au doigt puisque comme ils l'avaient annoncé sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d'un an, Florent a fait sa demande et Pernille a dit 'oui' !

Une robe jaune à tomber pour Pernille Blume

En attendant d'organiser leur propre mariage (dont les préparatifs sont a priori encore en cours), Florent Manaudou et Pernille Blume se sont envolés à l'île Maurice. Pas de voyance de noces avant l'heure mais l'union de leurs deux amis : Betina Ask et Mark Appadoo. Au programme, un décor paradisiaque, un océan turquoise et une plage de sable fin blanc digne des plus beaux paradis terrestres. Mais s'il y a un détail qui brillait plus que tout aux yeux de Florent Manaudou, il n'avait rien à voir avec le paysage que leur offrait l'île.