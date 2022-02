Ambre Dol (Familles nombreuses) dépassée par son quotidien : déprimée, elle se confie sans détour

Ambre Dol est une maman comme les autres. Et le 24 février 2022, la candidate de Familles nombreuses (TF1) a tenu à le rappeler en partageant sa baisse de moral en story Instagram, avec sa communauté.

L'épouse d'Alexandre est une femme solaire. Régulièrement, elle partage sa joie et sa bonne humeur avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Mais comme tout le monde, il lui arrive d'avoir des petits coups de mou et elle ne s'en cache pas. Elle est l'heureuse maman de Joaquim, Winona (3 et 2 ans, fruit de son union avec Alexandre), Jade, Maëlys et Lizandro (14, 13 et 7 ans, nés d'une précédente relation). Et entre son métier d'infirmière urgentiste, son engagement en tant que pompier volontaire et sa vie de famille, elle n'a que peu de temps pour elle. Une situation qui la pèse parfois.

"Aujourd'hui c'est une journée où j'ai le moral dans les chaussettes. Alors oui, j'ai voulu cette vie là, mais parfois c'est difficile de se dire qu'on n'a pas une minute pour soi. J'aimerais aller me faire les sourcils, j'aimerais manger avec des copines. Mais en ce moment ma vie ne me le permet pas et parfois, ça fait une baisse de moral. Ca reviendra certainement dans pas longtemps, quand j'aurais trouvé mon rythme", a tout d'abord confié Ambre Dol, en vidéo.

La mère de famille a ensuite expliqué qu'elle n'en parlait pas dans le but de se plaindre. C'est le message d'une maman qui la remerciait d'être vraie qui l'a poussée à prendre la parole hier. "Et c'est vrai que vous êtes beaucoup à me le dire. Mais aujourd'hui, je n'avais pas vraiment envie de montrer ma tronche parce que justement, il faut se dire que parfois quand on est sur Insta, il y a des journées qui sont difficiles. Et parfois, on n'a pas envie de les partager parce qu'on se dit 'ils vont se dire que je déprime, que je n'avais pas à faire cinq enfants si je ne gérais pas'. Mais moi j'ai vraiment envie de vous partager la vraie vie", a-t-elle conclu. Une authenticité que ses fidèles abonnés ne pourront jamais lui reprocher.