Ambre Dol (Familles nombreuses) : Photo de son impressionnante blessure après l'accident

Grosse frayeur pour Ambre et Alexandre Dol le week-end dernier. Les deux candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) ont été victimes d'un accident de moto. Et le dimanche 17 octobre, la charmante blonde de 37 ans a dévoilé sa grosse blessure, en story Instagram.

Après une dure journée de travail, l'infirmière et pompier volontaire a retrouvé son mari Alexandre dans leur nid d'amour. Et, lorsqu'elle a partagé le repas qu'il avait prévu pour la soirée, les internautes ont pu apercevoir le charmant brun avec le bras en écharpe. "Nous sommes deux handicapés. Voilà mon blessé ! Du coup, il m'a préparé un grand repas : hamburger de chez Mac Do et crêpes surgelées Picard. Il n'a toujours pas récupéré son coude au corps à la pharmacie", a-t-elle déclaré.

Ambre Dol a ensuite partagé une photo de son impressionnante blessure. "Ceci est ma hanche... Mais j'ai beaucoup de chance dans mon malheur. J'en ai bien conscience. J'ai juste des contusions, dermabrasions et brûlures. Soyez prudents !!!", a-t-elle commenté.

Ambre est en effet bien consciente, notamment grâce à son métier, que cela aurait pu être bien pire. La maman de Joaquim, Winona (fruit de son union avec Alexandre), Jade, Maëlys et Lizandro (nés d'une précédente relation) avait révélé que son cher et tendre s'était "cassé la tête radiale". "On a eu un petit accident de moto hier. On s'est fait mal partout et on s'est fait bien peur. Surtout moi. Peut-être parce que je suis une caguette et parce que dans mon travail je vois ces accidents de moto où pas tous en sortent indemnes", avait-elle précisé. Le couple se souviendra donc pendant longtemps de cette sortie en amoureux.