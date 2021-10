Familles Nombreuses : Alexandre et Ambre Dol victimes d'un accident de moto

Terrible nouvelle pour la famille Dol. Présents sur nos écrans, suite à leur participation dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL - précédemment diffusée sur TF1 -, les parents de la tribu de cinq enfants ont fait part à leurs abonnés d'un malencontreux accrochage sur la route. Victimes d'un accident de moto dans la soirée du samedi 16 octobre 2021, Alexandre et Ambre Dol ont donné de leurs nouvelles, ce dimanche 17 octobre sur Instagram.

Ce week-end, les deux amoureux ont décidé de faire une petite balade en amoureux. Malheureusement, les deux parents ont pris part à un fâcheux accident de la route. En story ce dimanche, la mère de famille a partagé quelques nouvelles sur ce terrible incident. "La journée ne s'est pas vraiment passée comme prévue. Une tête de radiale en moins pour Alexandre Dol", a-t-elle partagé en story (voir diaporama).

Suite à cet accident, son amoureux et époux Alexandre en est ressorti avec quelques séquelles : "Alex s'est cassé la tête radiale. On a eu un petit accident de moto hier. On s'est fait mal partout et on s'est fait bien peur. Surtout moi. Peut-être parce que je suis une caguette et parce que dans mon travail je vois ces accidents de moto où pas tous en sortent indemnes", a ensuite dévoilé l'infirmière urgentiste, non sans émotion. Et de poursuivre : "Le bilan est plutôt bon. Ça aurait pu être pire"

Une famille désormais au complet

Dernièrement sur la Toile, la mère de famille avait fait quelques déchirantes confessions à sa communauté. En septembre dernier, Ambre Dol avait demandé à ses abonnés de lui poser quelques questions sur sa vie de couple. Une opportunité saisie par un internaute qui a voulu savoir si cette dernière souhaitait que Joaquim, Winona (fruit de son union avec Alexandre), Jade, Maëlys et Lizandro (nés d'une précédente relation) aient un énième petit frère ou une petite soeur. Ce à quoi Ambre Dol avait répondu sans détour : "Il est difficile pour moi d'accepter que je ne porterai plus la vie... J'essaye de me faire une raison !!! Le désir de maternité est bien présent ! Je me réveille parfois à 4h du matin en y pensant. Mais j'ai passé une année difficile. J'étais vraiment très fatiguée et je me dis qu'un enfant en plus ça risque de m'achever avec le rythme de travail que j'ai."