Ambre Dol (Familles nombreuses), sa fille Jade hospitalisée : "Ils ont trouvé une bactérie"

Coup de frayeur chez les Dol ! Le 11 novembre dernier, la maman Ambre s'est saisie de son compte Instagram pour confier devoir emmener son aînée Jade (15 ans) aux urgences. L'adolescente souffrait alors de vives douleurs dans le dos et au ventre, le tout accompagné d'une forte fièvre. Il n'en fallait pas plus pour que la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL fasse examiner sa fille. Cette dernière séjourne depuis à l'hôpital où il a été découvert qu'elle avait un soucis au niveau du côlon droit. Mais ce lundi matin, c'est une bonne nouvelle qu'a annoncé la femme d'Alexandre Dol.

"Il nous tarde de partir. C'est très positif pour Jade. Finalement, cela ne serait pas une maladie inflammatoire chronique. Ils ont trouvé une bactérie chez elle qui expliquerait cette inflammation du côlon. Elle doit continuer les antibiotiques pendant dix jours. On voit quand même le gastro dans deux mois pour prévoir la coloscopie pour quand même vérifier tout ça", a-t-elle rapporté à sa communauté.

La veille, Ambre Dol apparaissait déjà confiante quant à la sortie imminente de sa fille Jade. "Elle va reprendre les cours et elle est contente. Elle est heureuse de retrouver le chemin de l'école", commentait-elle sous des images de la jolie brune qui reprenait des forces. La maman de cinq enfants (Joaquim, Winona, fruit de son union avec Alexandre et Jade, Maëlys et Lizandro, nés d'une précédente relation), avait également profité de sa prise de parole pour recadrer une internaute qui la critiquait pour avoir poursuivi ses placements de produits durant cette période inquiétante. "Je suis une maman avant tout. Ma vie continue. Jade n'est pas à l'article de la mort. Elle va bien, elle va mieux. Je continue à faire mon ménage, à m'occuper de mes enfants et je continue aussi mon travail sur Instagram et à vous parler. Mardi, je reprends le travail. Ce genre de réflexions, tu te les mets dans le c*l", lâchait-elle sans détour.