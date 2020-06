Amel Bent en famille : câlin avec l'une de ses filles

Les beaux jours et le déconfinement permettent de passer de doux moments à plusieurs.

Lundi 29 juin 2020, Amel Bent a informé les 544 000 personnes qui suivent son actualité sur Instagram qu'elle était allée déjeuner chez sa maman. Avant de partir retrouver ses proches, sa petite soeur et également des amis, la chanteuse de 35 ans a partagé une photo avec ses filles Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi) dans ses stories. La coach de The Voice (TF1) a pris l'habitude de faire du hall d'entrée de son immeuble un spot pour prendre des photos, en solo ou en famille. Les admirateurs d'Amel Bent ont cette fois-ci pu découvrir l'artiste en jolie robe d'été, tout comme ses deux princesses.

Heureuse de manger en extérieur et retrouver sa famille, Amel Bent a republié une séquence d'elle partageant un tendre câlin avec l'une de ses deux filles. Elle a ensuite partagé une autre photo de la plus jeune, Hana, dans les bras d'un proche. Comme toujours, le visage de la fillette a été soigneusement protégé.

Actuellement en pleine promotion de son nouveau single Jusqu'au bout en duo avec Imen Es - un titre spécialement taillé pour l'été qu'elles ont déjà interprété sur TF1 et France 2 -, Amel Bent doit faire face à une épreuve. Son mari Patrick Antonelli, avec qui elle a récemment fêté ses noces de bois, risque de retourner en prison.

Le 19 juin dernier, le procureur du tribunal correctionnel de Nanterre a requis cinq ans de prison avec mandat de dépôt, dont deux avec sursis probatoire, à l'encontre du mari d'Amel Bent. Il a également demandé une amende de 150 000 euros pour l'ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine de 43 ans jugé pour "corruption", "modification frauduleuse d'un système de données" ou "obtention frauduleuse de document administratif".

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet.