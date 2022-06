Amel Bent, Vitaa... les stars fêtent le succès incroyable d'Indifference Prod

C'est devenu en quelque temps LE label incontournable de la scène musicale française : Indifference Prod, et son président Saïd Boussif, cumulent les succès. Sur le compte Instagram du label, le 22 juin, on a pu découvrir une vidéo qui fait la part belle à la réussite incroyable de cette société qui compte de nombreuses figures populaires dans ses rangs.

Ne cachant pas sa fierté, Saïd Boussif écrit en légende de la publication : "Ils pensaient que c'était impossible alors on l'a fait. Les mots ne suffiront pas à vous témoigner reconnaissance, gratitude et fierté. À notre famille d'artistes, à notre équipe, à nos partenaires et au public MERCI d'avoir écrit l'histoire avec nous. Folle et fulgurante, cette aventure relève de nombreuses heures interminables de travail, de questionnement, de détermination et surtout d'amour pour le risque. C'est Dieu qui donne, mais ça ne tombe pas du ciel." Un message qui a trouvé un bel écho auprès des artistes d'Indifference Prod qui ont réagi dans les commentaires.

"La différence prod", écrit Amel Bent. "Cette équipe", souligne sa copine Vitaa, que l'on a plusieurs fois vue en déplacement auprès de Saïd Boussif ; il faut préciser que son mari Hicham travaille également pour Indifference Prod comme directeur musical. "Grandiose !!!!", a même ajouté l'ex-animatrice et ex-candidate de télé-réalité Ayem Nour, laquelle collabore avec Desinvolt' Agency, une branche de la société, spécialisée dans la communication et le marketing d'influence.