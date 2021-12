Amélie Mauresmo maman : instant magique avec ses deux enfants, qui ont bien grandi !

C'est une période dont elle se souviendra sûrement longtemps. Amélie Mauresmo, ancienne gloire du tennis français, double vainqueur de tournoi du Grand Chelem, est en train de prendre beaucoup d'importance dans son sport. Après l'éviction de Guy Forget en début de semaine dernière, la Fédération Française de Tennis (FFT) a choisi de nommer la championne de 42 ans à la direction de Roland-Garros, l'un des postes les plus prestigieux du tennis français. Une belle réussite pour celle qui s'était plutôt reconvertie en tant qu'entraîneuse, s'occupant notamment de Lucas Pouille et Andy Murray.

Et pour fêter cette belle promotion, Amélie Mauresmo a décidé d'emmener ses deux enfants à la rencontre d'un personnage bien connu du temps des fêtes. En couple avec une certaine Pascale depuis 2003, l'ancienne tenniswoman est une maman comblée avec deux enfants. Elle a donné naissance à un petit Aaron en août 2015 et une petite Ayla en avril 2017. Proche de ses enfants, elle leur a fait la surprise d'aller voir le Père Noël ! Sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 30 000 abonnés, l'ancienne sportive a publié une très belle photo de ses deux petits, visiblement heureux de cette belle rencontre.

"C'est la magie", ajoute-t-elle en commentaire avec une série d'emojis pour exprimer sa joie d'avoir emmené Aaron et Ayla voir le Père Noël, qui se trouvait apparemment dans son chalet au moment de la photo, même si la localisation n'est pas précisée. Une belle surprise qui a beaucoup plu aux fans d'Amélie Mauresmo. "Que du bonheur", "Trop chou" ou encore "Un peu de douceur...", les commentaires des internautes vont tous dans le même sens, ils adorent !