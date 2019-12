Amélie Neten : Vacances de rêve au pays du Père Noël avec son fils Hugo

Voilà des vacances qu'Amélie Neten n'est pas près d'oublier. L'ancienne papesse de la télé-réalité a décidé de quitter sa Belgique natale pour les fêtes de fin d'année.

Et c'est en Laponie qu'elle a posé ses bagages, accompagnée de son fils Hugo (8 ans), de son compagnon Philippe et du fils de ce dernier. Une joyeuse famille recomposée qui passe du bon temps entre partie de pêche sur un lac glacé et virée en motoneige. Sur Instagram, Amélie Neten ne cesse d'alimenter sa story pour partager avec ses milliers de followers les fabuleux moments qu'elle vit pendant ce séjour. "Quel endroit extraordinaire, la Laponie...", s'extasie-t-elle face aux incroyables paysages blancs qu'offre ce coin particulier de la Finlande. À défaut d'y croiser le Père Noël, la jolie blonde se lie d'amitié avec ses fidèles alliés, les rennes. Un Noël véritablement féérique qui en fait rêver plus d'un. "T'as trop de la chance", "Ça doit être magique", "Merci du fond du coeur pour nous faire voyager avec toi", commentent les internautes, des étoiles plein les yeux.