Amélie Nothomb en couple : rares confidences sur sa vie amoureuse !

Amélie Nothomb est en couple. La romancière belge aujourd'hui âgée de 54 ans a fait cette révélation en interview pour Le Parisien, à l'occasion de la sortie de Premier sang, son livre dans lequel elle se glisse dans la peau de son défunt père Patrick.

Si elle est très disponible pour ses fans - elle jure répondre à "neuf lettres sur dix, un travail de titan, presque un mi-temps" - force est de constater que ces derniers ne savent pas tout de sa vie. Et pour cause, Amélie Nothomb garde un jardin secret quand il est question de sa vie privée. La romancière, qui vit entre Paris et la Belgique, a pourtant fait d'inattendues confidences sur sa situation amoureuse. Elle est désormais en couple alors qu'il y a encore quelques années, elle avait réussi à obtenir un titre de noblesse de son pays en étant célibataire. "Ma vie est très difficile mais je suis quelqu'un d'heureux aujourd'hui. Terriblement amoureuse aussi", a-t-elle confié au Parisien, en évoquant les drames de sa vie de l'anorexie au viol dont elle a été victime ado en passant par la mort de son père adoré pendant le premier confinement.

Amélie Nothomb vit d'ailleurs sous le même toit que son mystérieux compagnon. C'est ce que l'on comprend quand elle explique comment elle a vécu le confinement et la fermeture des lieux de culture. "La réouverture des salles, pour moi, c'était indispensable. Je n'ai ni télé ni ordinateur et quand je vivais seule, j'y allais tous les jours", a-t-elle ainsi confié, ajoutant que, désormais, quand elle est à la maison avec son chéri, ils partagent le goût de la musique... métal ! A tel point que leurs "voisins sont furieux !" contre eux à cause du son trop fort. "Faire le ménage en écoutant du metal, c'est une activité juste extraordinaire, ça fait triper, vous ne pouvez pas imaginer à quel point", clame la romancière.

Amélie Nothomb est toutefois studieuse et écrit tous les jours, à tel point qu'elle jure avoir rédigé une centaine de manuscrits pour une bonne trentaine publiés. Ce succès populaire, elle le savoure particulièrement. "C'est un miracle que cela ait marché car sinon, j'aurais très mal tourné. Je serais peut-être devenue une épouse alcoolique malheureuse, et c'est bien pire que suicidée", ajoute-t-elle.