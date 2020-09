Amélie Nothomb, émue par la mort de son père, relate leur rencontre sur sa tombe

Le 18 mars 2020, on apprenait la mort de l'ancien diplomate belge Patrick Nothomb. Le père de la romancière Amélie Nothomb succombait à 83 ans, victime d'un cancer ; le coronavirus avait d'abord été annoncé comme cause du décès avant que ce ne soit démenti. La star des librairies, de retour avec le livre Les Aérostats, a accepté d'évoquer cette perte dans C à vous.

Mardi 8 septembre 2020, Amélie Nothomb était invitée de l'émission de France 5 et a bien voulu que la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine lise un passage de la lettre qu'elle avait dévoilée sur France Inter pour rendre hommage à son défunt père. Elle a ensuite détaillé comment elle vivait cette disparition. "Je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles, je n'ai pas pu me rendre sur la tombe de mon père avant le 22 juillet [à cause du confinement en Belgique, NDLR], et ça a été bien sûr très dur. On peut dire que j'ai passé mon été sur la tombe de mon père, a-t-elle confié en ajoutant que les premiers temps "il ne se passait rien". Puis, l'impensable s'est produit...

En effet, la populaire romancière à qui l'on doit notamment les romans Stupeur et Tremblements ou Biographie de la faim, a ajouté avoir eu un contact avec son défunt papa. "Et finalement, il s'est passé quelque chose : il est venu. C'est la seule bonne nouvelle que je peux apporter, c'est que ça a beaucoup de sens de parler à ses morts, il y a un moment où ils vous répondent", a-t-elle clamé. Amélie Nothomb (53 ans) a ajouté qu'elle avait publié sa lettre hommage, car c'était selon elle la meilleure manière d'honorer la mémoire de son père, qui "adorait qu'on parle de lui". Mais poser des mots sur un chagrin fut bien sûr éprouvant. "Quand j'ai écrit cette lettre à mon père, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'écrivais à travers mes larmes, c'était terrible, mais je sentais qu'il était là au-dessus de mon épaule et que ça lui faisait plaisir", a-t-elle ajouté.