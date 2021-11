Amélie Nothomb volontairement boudée ? Ce prestigieux prix qui lui échappe encore une fois !

Encore raté ! Amélie Nothomb a été coiffée au poteau, à l'occasion de la remise du prix Goncourt, ce 3 novembre au restaurant Drouant, dans le quartier de l'Opéra à Paris. C'est le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr qui a remporté la timbale avec La plus secrète mémoire des hommes. Mais la Belge, qui n'avait pas été retenue dans la liste des 9 ouvrages en compétition, est toutefois repartie avec le prix Renaudot pour Premier sang.

Comme le relate l'AFP, Mohamed Mbougar Sarr devient à 31 ans le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à être distingué par le plus prestigieux des prix littéraires français. L'écrivain inconnu du grand public l'a emporté dès le premier tour, avec six voix sur les dix du jury. "Je ressens beaucoup de joie. Tout simplement. Je n'ai pas encore de mots pour en parler", a-t-il relaté, se disant "très reconnaissant" et "heureux".

"Avec ce jeune auteur, on est revenu aux fondamentaux du testament du Goncourt. 31 ans, quelques livres devant lui. Espérons que le Goncourt ne lui coupera pas son désir de poursuivre", a affirmé le secrétaire de l'Académie, Philippe Claudel. Le prix Goncourt, décerné par un jury de sept hommes et trois femmes, rapporte un chèque de 10 euros, mais il garantit des ventes en centaines de milliers d'exemplaires.

Du côté du prix Renaudot, c'est donc l'excentrique et ultrapopulaire romancière Amélie Nothomb qui l'a emporté avec Premier sang, un ouvrage consacré à son défunt père. La star âgée de 55 ans, qui pourra fêter son prix avec son nouveau compagnon, n'avait jamais décroché le Renaudot jusqu'à présent. "Je suis folle de joie ! Là vraiment j'ai envie de dire : papa, on a le prix !", a-t-elle clamé. Bien sûr, elle aurait aussi beaucoup aimé remporter le Goncourt, prix qui lui échappe depuis ses débuts dans les années 1990. "Soyons clairs, je n'aurai pas le Goncourt. Si je ne l'ai pas eu pour Soif, je ne l'aurai jamais. Cela m'aurait bien sûr fait très plaisir, mais cela n'a aucune importance. Ils considèrent que je suis une autrice à succès et que je n'en ai pas besoin, et ça peut se défendre", disait-elle au Parisien en août dernier.

Récompenses ou pas, Amélie Nothomb est l'une des plus grosses vendeuses en France et, avec l'argent de ses droits d'auteur, elle sait comment se faire plaisir...