Amie Hardwick assassinée : elle s'est défendue contre son meurtrier

La mort d'Amie Hardwick, survenue samedi 15 février 2020, suscite encore une vive émotion. De nouveaux détails sur le drame ont été dévoilés. La défunte ex-fiancée de Drew Carey s'est battue de toutes ses forces contre son meurtrier.

L'info est signée The Blast ! Rapport d'autopsie à l'appui, le site révèle qu'Amie Hardwick s'est férocement défendue contre son meurtrier. Après examen du corps défenestré à son propre domicile, à Hollywood Hills, le médecin légiste a décelé plusieurs contusions et éraflures aux épaules, aux bras, aux avant-bras et aux coudes. En se défendant contre les coups de son agresseur, Amie Hardwick s'est également blessée aux mains, aux doigts et aux poignets.

Le rapport d'autopsie indique également que la victime a été étranglée, un acte qui a provoqué une hémorragie des muscles de son cou. Amie Hardwick a ensuite été poussée par-dessus le balcon de son appartement, elle est tombée dans le patio de son immeuble, trois étages plus bas. La chute a occasionné de graves blessures au cerveau, au foie et au bassin.