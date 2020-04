Amy Schumer fait changer le prénom de son fils pour une raison hilarante

Déjà onze mois que leur vie a changé... et pourtant. Amy Schumer et son mari Chris Fischer viennent de connaître un nouveau rebondissement. Parent d'un petit garçon qui a pointé le bout de son nez le 5 mai 2019, le couple s'est rendu compte que le prénom de l'enfant pourrait lui poser problème à l'avenir. "Est-ce que vous saviez que nous avions officiellement dû le changer, a-t-elle demandé dans son podcast, Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith. Il s'appelle désormais Gene David Fischer. Avant, c'était Gene Attel Fischer, mais on a réalisé qu'on l'avait accidentellement appelé... 'genital'." Les plus bilingues d'entre vous le savent sans doute : en anglais, "genital" désigne les organes sexuels. Les autres comprendront malgré tout.

Si les parents ont mis autant de temps à faire modifier la carte d'identité de leur fiston, c'est qu'ils ne se sont jamais aperçus que ce deuxième prénom choisi à sa naissance était à double tranchant. "C'est ma mère qui l'a relevé, en fait, a expliqué Amy Schumer. Elle m'a dit 'Tiens, Amy a appelé son enfant organe sexuel', et je me demandais bien de quoi elle parlait... sauf qu'elle avait raison." Il aurait effectivement été dommage d'attendre que quelqu'un d'autre s'en aperçoive.