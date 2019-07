Amy Winehouse : Son ex-mari drogué demande un million d'euros à sa famille

"C'est quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'argent d'Amy pendant leur relation. Il a aussi passé beaucoup de temps en prison pendant leur mariage, ne lui offrant rien d'autre que de la douleur. Lui donner un autre centime serait trop", poursuit la famille. Les parents d'Amy, Mitch et Janis, ont hérité de la fortune de leur fille, estimée à plus de 3,2 millions d'euros à sa mort. Elle aurait augmenté grâce aux royalties de sa discographie.

Amy Winehouse est morte d'ivresse à l'âge de 27 ans et n'avait pas rédigé de testament. Blake Fielder-Civil a avoué qu'il avait influencé son ex-épouse à consommer de l'héroïne. Il a récemment révélé : "Nous étions dans un hôtel à l'est de Londres et je pense que je devais avoir 10 livres d'héroïne sur moi, quelque chose que je faisais après une soirée en boîte. Je la fumais sur du papier aluminium et elle a dit, 'Je peux essayer ?' Je crois m'y être faiblement opposé, peu importe ce que j'avais dit, elle en avait fumé. Nous avons fumé une fois par semaine pendant deux ou trois semaines, puis deux fois par semaine, mais ça a augmenté comme ça."

Amy et Blake ont divorcé en 2009. L'artiste avait versé à son ex-mari la somme de 250 000 livres, près de 275 000 euros.