Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger sur le terrain de la mode à Berlin

L'union fait la force. Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger étaient unis le 14 janvier 2020 pour affronter le stress de lancer la première collection de vêtements qu'ils représentent. L'ancienne tenniswoman serbe de 32 ans et l'ancien footballeur allemand de 35 ans ont présenté Ana & Bastian Love BRAX dans le cadre de la semaine de la mode qui se déroule actuellement à Berlin, la Fashion Week Mercedes-Benz. Pour l'occasion, les amoureux portaient des créations à leur image, sophistiquées mais décontractées.

La présentation de la collection capsule a été effectuée en présence de Marc Freyberg, le directeur marketing et porte-parole de la marque BRAX. "Ce soir était un moment spécial pour BRAX, parce que pour la première fois dans l'histoire de la société, deux célébrités la représentent, ainsi que ses valeurs", a-t-il déclaré lors de l'événement. La première campagne publicitaire mettant en scène Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger est attendue à partir de mars prochain.

Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger sont tous deux de jeunes retraités. Celle qui a remporté Roland-Garros en 2008 et a atteint la 4e place du classement mondial a mis fin à sa carrière de tenniswoman en 2016. La retraite de son mari, qu'elle a épousé au cours d'une belle cérémonie organisée à Venise en juillet 2016, est bien plus récente. Bastian Schweinsteiger a annoncé qu'il abandonnait le football en octobre dernier, après une ultime saison aux États-Unis, sous les couleurs des Chicago Fire.

Bien que leurs carrières sportives s'écrivent au passé, Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger ont malgré tout de quoi s'occuper puisqu'ils sont les heureux parents de deux enfants. Leur premier garçon est né en mars 2018 et le second en août dernier. Leurs prénoms ont depuis toujours été gardés secrets par leurs parents, tout comme leurs visages.