Anaïs Baydemir en couple : photos de son discret mari Mathieu Saby, père de ses deux enfants

Il faut dire que Mathieu Saby n'évolue pas sous le feu des projecteurs comme Anaïs Baydemir. On imagine donc qu'il préfère rester dans l'ombre. On sait que son époux est ostéopathe et kinésithérapeute. Il exerce actuellement à l'Institut Médical Sport Santé (IMSS), situé dans l'enceinte du stade Jean-Bouin, et à la clinique Alleray. Dans sa bio Instagram, il est précisé qu'il a déjà travaillé auprès du PSG en tant que kinésithérapeute. Une opportunité qui a dû ravir ce fan de foot.

Ensemble, Anaïs Baydemir et Mathieu Saby ont eu deux enfants : Lina-Sultane (2 ans) et Illan (bientôt 1 an). Lors de son retour de congé maternité en mai 2022, la Miss météo n'avait pas caché que la reprise était très difficile. "Et voilà, on y est. Vous laisser pour de nouvelles aventures. Rendez-vous sur France 2 dès demain. Entre joie et déchirement comme beaucoup de parents et bien sûr, je ne suis pas prête du tout", écrivait-elle en légende d'une photo de ses merveilles. Et à l'antenne, elle avait confié : "Comme beaucoup de parents, on ne va pas se le cacher, je reviens avec quelques cheveux blancs, de la fatigue, de la culpabilité, mais remplie d'amour à redonner."